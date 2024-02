I media britannici riportano anche di una telefonata del principe Harry, che sarebbe già in viaggio verso Londra. Auguri di pronta guarigione dai leader mondiali, gli esperti sono ottimisti: "Il cancro è stato preso in tempo"

Tutti i messaggi ricevuti sulla salute di re Carlo III, dicono gli esperti, "sono rassicuranti". A poche ore dalla comunicazione di Buckingham palace sulla diagnosi di tumore che ha investito il monarca, 75 anni, si moltiplicano i pareri medici e arrivano auguri di pronta guarigione da tutto il mondo.

Il Palazzo non ha rivelato di che tipo di cancro si tratti, ma ha affermato che non è collegato all'ingrossamento della prostata per cui era stato ricoverato nelle ultime settimane. In ogni caso, "non sembra abbia avuto alcun sintomo di questo cancro. Quindi è stato preso in tempo", spiega a Euronews l'oncologa Patricia Price. Sembra un segnale positivo anche l'inizio immediato della terapia, comunicato congiuntamente alla notizia della malattia nel pomeriggio di lunedì.

Re Carlo III rinuncerà agli impegni pubblici

A meno di 18 mesi dall'inizio del suo regno, re Carlo III ha dovuto sospendere gli impegni pubblici, ma continuerà a occuparsi degli affari di Stato - compresi gli incontri settimanali con il primo ministro - e non cederà le sue funzioni costituzionali di capo di Stato. Per il momento dovrebbe rimanere a Londra.

Secondo quanto si apprende, saranno principalmente la regina consorte Camilla e l'erede al trono, il principe William, a sostituirlo nei suoi incarichi pubblici. Già mercoledì William è atteso a una cerimonia di investitura al castello di Windsor, dove presiederà anche una cena di beneficenza.

I media britannici riportano anche di una telefonata del figlio minore, il principe Harry, che ha lasciato gli incarichi reali nel 2020 autoesiliandosi in California. Harry ha parlato con il padre della diagnosi e "si recherà nel Regno Unito per vedere Sua Maestà nei prossimi giorni", ha dichiarato l'ufficio di Harry e della moglie Meghan. Secondo i tabloid il principe è già in viaggio verso Londra.

Le reazioni dei leader mondiali

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato martedì di essere "scioccato e triste" nell'apprendere che Re Carlo III ha il cancro, ma è sollevato dal fatto che la malattia sia stata presa in tempo. "Per fortuna è stato preso in tempo", ha dichiarato Sunak alla radio BBC, aggiungendo che in qualità di primo ministro "continuerà a comunicare con lui normalmente".

"Sarà nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. Molte famiglie in tutto il Paese che stanno ascoltando saranno state toccate dalla stessa cosa e sanno cosa significa per tutti", ha detto Sunak. "Quindi gli faremo un grande in bocca al lupo e speriamo di superare questa situazione il più rapidamente possibile", ha concluso il premier.

Anche gli altri leader mondiali hanno inviato gli auguri a Charles, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha scritto su X: "Per affrontare una diagnosi di cancro, il trattamento e la sopravvivenza ci vogliono speranza e coraggio assoluto. Jill e io ci uniamo al popolo del Regno Unito nel pregare che Sua Maestà si riprenda rapidamente e completamente".

Il monarca rompe con la tradizione reale

Carlo si era già discostato dalla tradizione reale con la sua apertura sulle sue condizioni di salute alla prostata. Per secoli la famiglia reale britannica ha mantenuto il riserbo sulle questioni di salute. Rivelare informazioni sulla sua diagnosi di cancro - anche se in modo limitato - è un'altra decisione controcorrente.

Buckingham Palace ha dichiarato che il re "ha scelto di condividere la sua diagnosi per evitare speculazioni e nella speranza che ciò possa aiutare la comprensione del pubblico per tutti coloro che in tutto il mondo sono colpiti dal cancro".