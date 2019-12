Muore a 34 anni Pete Frates, l'uomo che ispirò la Ice bucket challenge

Fu la sua battaglia con la Sclerosi laterale amiotrofica a lanciare la Ice Bucket Challenge, vero fenomeno virale dell'estate 2014, che collezionò migliaia di visualizzazioni sul web, stimolando la raccolta di oltre 200 milioni di dollari per la ricerca scientifica.

Pete Frates si è spento a 34 anni, dopo aver lottato con la SLA per gli ultimi 7. Ex capitano nella squadra di baseball del Boston College, la malattia gli era stata diagnosticata nel 2012, a soli 27 anni.

Agosto 2014: il futuro premier canadese Justin Trudeau versa una secchiata d'acqua e ghiaccio sul parlamentare liberale Sean Casey REUTERS/Dan Riedlhube/File Photo

Acqua ghiacciata

Non fu lui in realtà, a ideare la sfida, che consisteva nel versarsi addosso un secchio colmo di acqua e cubetti di ghiaccio, in modo da sperimentare - seppur in minima parte - l'intorpidimento muscolare provocato dalla Sindrome in fase acuta. L'invenzione si deve a Jeanette Hane: leggenda narra che il marito Anthony Senerchia, un ex golfista a sua volta malato di Sla, l'avesse provocata dicendole che un secchio d'acqua gelata in testa era l'unico modo che avesse per rendersi vagamente conto delle condizioni connaturate alla Sla.

A Frates, però, si deve senz'altro la viralizzazione del fenomeno. Fu l'ex Capitano a portare la sfida sui social, rendendola un fenomeno di costume che nel giro di pochi mesi fece il giro del mondo, e dandole la sua particolare forma tra "l'obbligo o penitenza" a la catena di Sant'Antonio : ogni partecipante ne nominava infatti un altro, che aveva 24 ore di tempo per eseguire la sfida o rinunciare, "compensando" con un versamento all'Als association, che in questo modo arrivò a raccogliere cifre mai viste in un arco di tempo così ristretto.

Sfilata di Vip

Anche perché, a donare, in realtà, quasi sempre erano anche coloro che la sfida la accettavano, specialmente nel caso di Vip e personaggi legati alla politica e alla vita pubblica: a sostenere Frates, oltreoceano, ci furono Tom Cruise, Bill Gates, Mark Zuckerberg, la star della National ffootbal league Tom Brady, l'allora futuro premier canadese Justin Trudeau, l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush, Lady Gaga e molti altri.

Mentre in Italia, tra le decine di celebrità che aderirono, nel Belpaese, cu furono Gianni Morandi, Gigi Buffon, Giorgia, Laura Pausini, Belen Rodriguez, Rosario Fiorello, Alessandra Amoroso, Luciana Littizzetto fino all'allora premier Matteo Renzi.

Milioni per la ricerca

Secondo la ALS la sfida consentì di raccogliere oltre 220 milioni di dollari. Fondi che, nel febbraio del 2016, consentirono di individuare un nuovo gene responsabile della SLA, il NEK1. Un anno dopo, la Food and Drug Administration annunciava l'approvazione di un farmaco per il rallentamento del decorso della malattia

"Questa storia per me è una ragione per alzarmi dal letto ogni giorno", dichiarò Frates al giornale del Boston College, The Heights "Far parte di qualcosa di più grande di te stesso è una delle cose migliori che puoi fare"