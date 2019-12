Euronews Sera | TG europeo, edizione di giovedì 5 dicembre 2019

L'iter per l' impeachment del presidente degli Stati Uniti va avanti. “Trump deve essere messo in stato di accusa" hanno detto i tre costituzionalisti chiamati a testimoniare dai democratici nella prima udienza della commissione Giustizia della Camera.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.