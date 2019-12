La Nato e il suo Fianco Sud

Cosa c'è ancora da difendere in Europa e nel mondo? Ma soprattutto qual è il ruolo del fianco sud della Nato, i Paesi d'Europa come Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Turchia cosa devono affrontare? E cosa devono far capire agli alleati? E ancora: le basi Nato e Usa hanno sempre e comunque ragione di esistere? Secondo Alessandro Politi, direttore della Nato Defense college Foundation, è fondamentale capire per il sud d'Europa i rischi che provengono da quei Paesi che stanno vivendo situazioni di instabilità, o con i quali sussistono dei problemi in questo momento, ma che sono anche nostri fornitori.

Per Politi, la Nato tutta resta indispensabile per prevedere rischi e pericoli:

Sin dalla fine della guerra fredda, l'alleanza si trova ad affrontare una serie di crisi molto importanti ed è sbagliato parlare di un nemico singolo da individuare Alessandro Politi Direttore Nato Defense College Foundation

Il ruolo dei Paesi del Sud d'Europa nella Nato

"I Paesi che sono direttamente esposti ai problemi del Sud sono: il Portogallo, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Grecia, la Turchia, il Montenegro e anche l'Albania. Tutti Paesi vicini al Mediterraneo che devono spiegare agli altri alleati quanto è importante tenere assieme e prevenire dei rischi che sono evidenti - non come invasioni o attacchi - ma rischi che poi ogni volta portano a delle tensioni politiche. A esempio pensiamo al problema di energia: la produzione libica è quella che è; un problema di instabilità dell'Algeria perché non sappiamo cosa succederà, e l'Algeria è un altro importante fornitore; abbiamo un problema con i russi ma se non abbiamo altro fornitore diventa un problema più complicato da gestire; abbiamo il problema dei paesi che si stanno sfaldando e questo implica anche immigrazioni ma soprattuto traffiici lleciti di droga e sono i consumatori dei paesi più ricchi a comprarli; arrivano poi armi sifisticate alle nostre mafie."