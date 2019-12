Caos Iraq: le dimissioni del premier non calmano le piazze

Con la seduta governativa di domenica a Baghdad prendono effetto le dimissioni del primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi; tuttavia nelle zone in cui la rivolta è diventata permanente non si avvertono segnali di momentanea sedazione.

Ancora un morto tra i manifestanti

La folla di manifestanti vestiti di nero, studenti inclusi, ha marciato ancora nelle strade di Baghdad mentre il parlamento iracheno avviava l'iter per la rimozione di Abdul Mahdi a fronte di ormai troppe settimane di violente manifestazioni antigovernative avvitate in una spirale di morti che sembrano quelli di una rivoluzione. Ancora, questa domenica, un dimostrante è stato ucciso dalle forze di polizia nella capitale. Sono circa 400 i manifestanti morti in due mesi di proteste popolari in tutto il paese.

Una nazione nel caos

`È probabile che nonostante le dimissioni del premier non cessino le dimostrazioni come ventilato da diverse fonti. Del resto la decisione di Adel Abdul Mahdi di dimettersi è arrivata dopo la pressante richiesta del più alto religioso sciita iracheno affinché il parlamento ritirasse il sostegno al governo in carica per tentare di far cessare la rivolta. I nodi della situazione sono molti e sono troppi anni che gli iracheni vivono nella più totale destabilizzazione e in una precarietà che uccide.