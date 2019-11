Euronews Sera | TG europeo, edizione di lunedì 25 novembre 2019

Sulla violenza di genere resistono gli stereotipi, illustrati da un report dell'Istat: quasi il 40% del campione intervistato ritiene che una donna sia sempre in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non vuole consumarlo; Il 23,9% pensa che le donne possano provocare la violenza con il loro modo di vestire. Tutto questo fa evidentemente riflettere. Da registrare però, di segno opposto, la mobilitazione di questi giorni, che racconta di un impegno trasversale per arginare il fenomeno.

