Dopo un'ora di dibattito, i sondaggi hanno mostrato che il pubblico è sembrato incerto su chi fosse il vincitore: 51% per Johnson e 49% per Corbyn. Un risultato, secondo gli analisti, riflette soprattutto l'ascesa di Corbyn nei sondaggi.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.