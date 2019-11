Francia: "Il Beaujolais Nouveau è arrivato" e teme i dazi

"Oggi, se vuoi davvero guadagnarti da vivere, devi smettere di vendere il vino sottoprezzo - dice Claire Chasselay, produttrice - dobbiamo vendere al prezzo giusto: un prezzo che generi un salario per il viticoltore ma anche per il commerciante di vino e il ristoratore. Il giusto prezzo".

Come ogni anno, il terzo giovedì di novembre finisce il processo di vinificazione e viene ufficialmente autorizzato il commercio del novello francese. Quasi la metà della produzione, 26 milioni di bottiglie all'anno, è venduta all'estero, ma le tasse americane sull'import così come la concorrenza dei prezzi al ribasso sono diventati un problema serio.

La famiglia Chasselay ha deciso di tornare alle origini della viticoltura: su piccola scala, senza pesticidi, e focalizzata sulla produzione di vino per i consumatori locali. Le uve del loro Beaujolais Nouveau sono state raccolte a mano solo poche settimane fa. L'azienda Chasseley è una delle tante realtà che ha contribuito alla definizione del Beaujolais come il più sensuale dei vigneti , esteso nel complesso su oltre 17.000 ettari, posizionati da Mâcon, a nord, a Lione, a sud.

Il commercio globale del vino è oggi molto complesso, soprattutto in un momento in cui la concorrenza è feroce.

Si riconosce a naso per i sentori di frutta -mora, lampone, ribes - profumi che sono il biglietto da visita del Beaujolais Nouveau . Il vino francese, poco strutturato e fresco al palato, ottenuto da macerazione carbonica totale, esporta in più di 110 Paesi al mondo, ma la guerra dei dazi preoccupa i produttori.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.