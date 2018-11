Tutto pronto per il brindisi con il Beaujolais

"Ha un buon profumo di frutta, un fresco sentore di di uve. È piuttosto esuberante, così forse lo troverà la gente. Non so, si percepiscono alcuni aromi esotici. Molti di questi profumi sono nella testa di chi si avvicina al vino - commenta Chilliet - l'anno scorso i nuovi Beaujolais erano estremamente 'virili', molto ricchi e concentrati. Quest'anno sono più classici, molto profumati e dai colori brillanti. Questo è il vero Beaujolais".

Si riconoscono a naso per l'intenso profumo di erbe e di frutta. E poi anche dal colore vivido e acceso: sono i vini novelli francesi, freschi e deliziosi al palato, venduti in tutto il mondo.

Tutto è dunque pronto per celebrare il Beaujolais 2018 con un bel brindisi. Non solo in Francia, patria del novello, ma in diversi Paesi del mondo, tra cui Australia, Stati Uniti, Brasile, Giappone.