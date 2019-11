Anche Fenech, prima dell'arresto, ha negato di far parte di qualsiasi piano per pagare politici o persone e società ad essi collegata.

Lo scorso ottobre, Schembri e Mizzi hanno dichiarato all'agenzia Reuters di non essere a conoscenza di alcun collegamento tra 17 Black Limited e l'uomo d'affari Yorgen Fenech, nè di qualsiasi piano per ricevere pagamenti collegati allo stesso Fenech o al progetto energetico dello Stato maltese.

Secondo un'e-mail del dicembre 2015, scoperta dall'autorità di regolamentazione finanziaria maltese, alcune società segrete di Panama - di proprietà dell'allora ministro dell'Energia Konrad Mizzi e del capo dello staff del premier, Keith Schembri - dovevano ricevere pagamenti dalla 17 Black Limited per non meglio specificati servizi.

In seguito, l'indagine ha identificato Yorgen Fenech come proprietario della misteriosa azienda.

Non fece in tempo a scoprire chi fosse il proprietario dell'azienda.

Fenech è direttore e comproprietario di un gruppo di imprese che nel 2013 ha vinto un appalto milionario per la concessione energetica da parte dello Stato maltese per costruire una centrale a gas sull'isola.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.