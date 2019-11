Svezia: decade l'accusa di stupro per Assange

La procura svedese ha interrotto l'inchiesta per stupro sul fondatore di Wikileaks Julian Assange che era stato accusato nel 2010 e che gli inquirenti in tutti questi anni, di fatto, non erano mai riusciti a far comparire, mentre lui era rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra.

Il procuratore Eva Marie Persson ha spiegato che "La donna ha presentato un resoconto credibile e affidabile, le sue spiegazioni sono chiare e dettagliate ma manca una base d'accusa e dopo tanti anni le prove hanno perso forza".

Assange viene raggiunto dalla notizia mentre si trova in un carcere di massima sicurezza britannico, Belmarsh a Londra, dove attende l'esito del processo di estradizione negli Stati Uniti e dove sconta una condanna a 50 settimane per aver violato i termini della libertà vigilata.

La mossa del pubblico ministero evita un possibile dilemma per i tribunali britannici che, decandendo l'inchiesta per stupro, non si troveranno mai davanti a delle richieste di estradizione in "concorrenza".

Aprile 2019, l'arresto di Assange

Assange è stato arrestato dalla polizia britannica ad aprile di quest'anno, dopo la revoca dell'esilio da parte dell'Ecuador che lo ospitava dal 2012 nella sua ambasciata londinese. È stato proprio in base a un mandato d'arresto del 2012 che la polizia ha proceduto perché all'epoca Assange, anziché consegnarsi per essere estradato in Svezia e rispondere delle accuse di stupro, si rifugiò nell'ambasciata.

All'interno dell'ambasciata Assange è stato spiato per anni dagli americani.