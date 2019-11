Gilet gialli: scontri a Parigi ad un anno dall'inizio delle proteste

Scontri in più zone di Parigi tra la polizia e alcuni dei manifestanti scesi in strada nel giorno che segna il primo anniversario dall'inizio della protesta dei gilet gialli in Francia.

Auto e cassonetti in fiamme, barricate e lancio d'oggetti contro gli agenti a Place d'Italie, nel sud della capitale, dove alle 14 sarebbe dovuto partire uno dei due cortei autorizzati. In seguito ai violenti scontri - la polizia ha dovuto usare i lacrimogeni per disperdere la folla - la prefettura di Parigi ha annunciato di avere annullato la manifestazione.

Tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine anche a Porte de Champerret, nella zona nordovest. La polizia è dovuta intervenire per sgomberare un tratto della tangenziale dove era in corso un tentativo di blocco.

Decine gli arresti confermati dalle autorità. Le manifestazioni sono state vietate nei pressi di località turistiche come la tour Eiffel, chiuse diverse stazioni della metropolitana.

Quello di oggi è l'atto numero 53 delle proteste, anche se nel corso dell'anno il movimento - nato per protestare contro il caro vita e le politiche di Macron - ha perso progressivamente slancio dopo le manifestazioni del novembre e dicembre 2018 a cui avevano partecipato centinaia di migliaia di persone.