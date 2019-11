ATP Finals: Federer manda a casa Djokovic

I campioni tornano sempre. Rinato ancora una volta quando tutti lo davano per battuto, Roger Federer è tornato vincere contro Novak Djokovic quattro anni dopo l’ultima volta, proprio qui alle Atp Finals di Londra. Lo svizzero si è aggiudicato la sfida in due set (6-4 6-3), grazie a percentuali superlative al servizio. Per Djokovic, favorito numero uno per la vittoria finale, un'eliminazione che brucia : il serbo lascia Londra senza riuscire ad accedere alle semifinali e abbandonando le velleità di chiudere l'anno da numero 1 al mondo.

Passa il turno da primo anche l'austriaco Dominic Thiem che lascia però per strada un match contro l'azzurro Matteo Berrettini: per Thiem la sconfitta è indolore, per Berrettini una medaglia al valore contro il numro 5 al mondo.

Zverev, trionfatore dell'anno passato, e Tsitsipas si giocano il primo posto nel gruppo A. Il greco ha vinto i due precedenti giocati quest’anno (3-1 in totale). In primo piano anche la sfida-spareggio tra Nadal e Medvedev, entrambi sconfitti nella prima giornata. Per Nadal la chance del riscatto dopo aver steccato la prima contro Zverev, unica sconfitta dello spagnolo negli scontri con il tedesco.