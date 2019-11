ATP Finals: Berrettini battuto da Federer

Per Berrettini, ora c'è l'impegno di giovedi, contro Thiem, per onorare al meglio questo Masters di Londra, augurandosi che per lui sia solo il primo di una lunga serie.

Più netta la supremazia di Federer nel secondo set, chiuso 6-3. "King Roger " torna cosi prepotentemente in lizza per la qualificazione alle semifinali.

Buona, comunque, la prestazione di Berrettini, che stavolta ha limitato i danni anche nel punteggio: 7-6 (2) 6-3 a favore dell'inossidabile Federer. Ma, in particolare nel primo set, Berrettini è stato in grado di dare filo da torcere al 38enne campionissimo svizzero, costringendolo punto su punto ad arrivare fino al tie-break.

