Australian Open: Nadal si ritira per uno strappo muscolare

Il campione maiorchino annuncia il ritiro dagli Australian Open a causa di uno strappo muscolare. "In questo momento non sono pronto a competere al massimo livello", dice Nadal

Rafael Nadal si è ritirato dagli Australian Open a causa di un infortunio, dopo aver giocato un solo torneo al suo ritorno dopo 12 mesi di stop. Il torneo è in programma dal prossimo 14 gennaio al Melbourne Park.

Nadal preoccupato dopo la sconfitta contro Thompson

Nadal ha dichiarato di essere preoccupato per l'anca riparata chirurgicamente dopo aver avuto bisogno di un timeout medico nel terzo set del quarto di finale del Brisbane International, perso venerdì 5 gennaio contro Jordan Thompson.

Strappo muscolare: Nadal torna in Spagna

Domenica ha scritto sui social media che gli esami effettuati dopo l'arrivo a Melbourne hanno rivelato un piccolo strappo nel muscolo e che sarebbe tornato in Spagna per le cure del caso. "In questo momento non sono pronto a competere al massimo livello", ha dichiarato su X, precedentemente noto come Twitter.

"Ho lavorato molto duramente durante l'anno per questo ritorno e come ho sempre detto il mio obiettivo è quello di essere al mio miglior livello in 3 mesi", ha detto. "Nonostante la notizia triste per me di non poter giocare davanti al fantastico pubblico di Melbourne, questa non è una notizia molto negativa e rimaniamo tutti positivi con l'evoluzione della stagione". "Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di disputare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo".

Nadal battuto da Thompson a Brisbane

Nadal ha vinto i suoi primi due match dell'anno, battendo Dominic Thiem e Jasson Kubler, prima di perdere contro Thompson. Ha avuto tre match point nel secondo set del suo quarto di finale ma ha perso in tre.