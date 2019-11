Con la sconfitta di Nadal, che si aggiunge a quella di domenica di Roger Federer contro Dominic Thiem, si può davvero parlare di ecatombe per i big, giunti forse affaticati a questo prestigioso appuntamento di fine stagione. Ma la formula a gironi permette sia a Nadal che a Federer di potersi rifare e qualificarsi per le semifinali.

Il tennista spagnolo, testa di serie numero 1 del Masters, è stato sconfitto per 6-2 6-4 dal tedesco Sasha Zverev , numero 7 del mondo, campione in carica, vincitore delle Finals nel 2018, quando sconfisse in finale Nole Djokovic.

LONDRA (REGNO UNITO) - Non c'è stato scampo nemmeno per Rafa Nadal , nella prima giornata delle ATP Finals, alla 02 Arena di Londra.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.