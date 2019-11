Champions League: Real ad un bivio, Juve in cerca della sicurezza

Champions League, quarta giornata della fase a gironi.

Il Real Madrid ospiterà al Bernabeu i turchi del Galatasaray, sempre sconfitti nei tre precedenti nella tana dei Blancos.

Zinedine Zidane, che in questi giorni ha strizzato l'occhio al parigino Mbappé e confermato Gareth Bale per la stagione in corso, sprona per la sfida assai importante ai fini della qualificazione la sua squadra, seconda nel gruppo A con soli quattro punti.

"Penso che tutto ciò cui dobbiamo pensare sia giocare una grande partita con il supporto dei nostri tifosi e di tutti i membri del club - dice il tecnico - faremo del nostro meglio per ottenere questi tre punti che, in pratica, ci qualificherebbero".

in Germania, invece, il Bayern Monaco (forte di tre successi in altrettanti incontri)se la vedrà tra le mura amiche contro gli ellenici dell'Olympiacos, formazione fanalino di coda del gruppo B.

L'allenatore ad interim, Hansi Flick, è di fresco insediamento, dopo il "cappotto" (sconfitta per 5-1) in Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte, costato la panchina a Niko Kovač.

Nell'altra sfida del girone, punti pesanti in palio a Belgrado, con la Stella Rossa che riceve il Tottenham.

Gruppo C: assodata la qualificazione del Manchester City, che rende visita all'Atalanta, ormai spacciata; spareggio per la seconda piazza in Croazia, tra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donestk.

Infine, nel girone D, la Juventus cerca il lasciapassare per l'approdo al secondo turno in casa della Lokomotiv Mosca, sulla carta meno disagevole la trasferta dell'Atletico MAdrid col Bayer Leverkusen.