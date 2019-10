Champions League: primi verdetti dai gironi

Con la sua doppietta, Mauro Icardi ascolta il rombo dei suoi a Bruges, ma l'eroe della gara di Champions è Mbappé. "Volevo entrare e far vedere che è difficile fare a meno di me". Detto fatto: nella ripresa sono suoi i tre gol che schiantano il blocco fiammigo e regalano al Paris Saint-Germain la terza vittoria nel girone: un tris che relega il Real Madrid, vincitore sul Galatasaray per 1 a zero al secondo posto con 4 punti. Con qualche ansia da risultato, anche Zidane porta dunque a casa tre punti fondamentali.

Per i gruppi A e B, quasi fatta per PSG e Bayern, ancora in corsa Real e Tottenham. Dopo essere passato in svantaggio il Bayern fa suo il match contro l'Olimpiakos (3-2 il risultato finale) mentre il Tottenham archivia con una cinquina la gara contro la Stella Rossa Belgrado.

Nel gruppo C il Manchester, a punteggio pieno, supera per 5 a 1 l'Atalanta, che si aggrappa al vantaggio della prima mezz'ora ma viene poi asfaltata dal City. È invece pari tra Shaaktar Donetsk e Dinamo Zagabria. Bene la rimonta della Juventus per 2-1 sul Lokomotiv Mosca nel gruppo D, che registra anche la vittoria dell'Atletico sul Leverkusen per 1 a zero.