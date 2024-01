Di Maria Michela D'Alessandro

Il manager tedesco Jürgen Klopp lascerà la guida del Liverpool a fine stagione: "sto esaurendo le energie". Aveva comunicato al club la decisione già a novembre

È ufficiale, Jürgen Klopp lascerà la panchina del Liverpool alla fine della stagione calcistica 2023-2024. Il manager tedesco ha comunicato oggi la notizia con un video diffuso dai profili social del club inglese. Klopp era arrivato ad Anfield nel 2015: nel 2019 è arrivato il primo successo con la Champions League e nel 2020una Premier League**;** tra i trofei di Klopp sulla panchina dei Reds anche la FIFA Club World Cup, la FA Cup, la League Cup e la UEFA Super Cup.

L'annuncio video dell'addio di Klopp

"Sto esaurendo le energie - ha detto Klopp spiegando i motivi della decisione comunicata al club già lo scorso novembre -. Non voglio diventare troppo vecchio prima di avere una vita normale. È il momento giusto per me e credo anche per il club".

I successi di Klopp sulla panchina del Liverpool

Tra i maggiori successi di Kloppc'è sicuramente la Champions League conquistata nel 2019 contro il Tottenham nella finale di Madrid. Nello stesso anno è stato il miglior allenatore dell'anno. A Liverpool è chiamato Normal One, come lui stesso si è definito per contrapporsi al portoghese José Mourinho, noto come lo Special One.

Dopo la Champions sono arrivate le vittorie alla Supercoppa Uefa e quella alla Coppa del Mondo per club Fifa prima del titolo di Premier League conquistato nella stagione successiva a trent'anni di distanza dall'ultimo successo del club nella competizione.

Sotto la guida di Klopp nella stagione 2021-22, i Reds si sono aggiudicati anche la Coppa d'Inghilterra, la principale coppa nazionale del calcio inglese.