Lucca Comics & Games: prima rassegna in Europa di supereroi e zombie

Uno che se ne intende, Stan Lee, fumettista e direttore editoriale della Marvel Comics, scomparso di recente, ha detto che i fumetti sono le favole per gli adulti: una innocente evasione dalla quotidianità che, in questi giorni, trasforma Lucca nella capitale europea di comics, film, videogiochi e letteratura fantasy. Un evento cross mediatico, che - con i suoi 800.000 visitatori - è secondo al mondo dietro solo al prestigioso Comiket di Tokyo. "Diventare umani" è il tema scelto per la 53° edizione del Lucca Comics & Games perché la passione per i cartoons non è solo intrattenimento.

Migliaia da tutta Europa al Lucca Comics & Games

"È attraverso i giochi di ruolo e l'intrattenimento puro e senza confini che possiamo diventare più umani e forse anche un po' migliori", commenta il direttore della rassegna Emanuele Vietina. Anche gli art-addicted non sono rimasti delusi. 12 le mostre in cartellone: tra queste, l'esposizione che traccia il legame tra le illustrazioni tradizionali giapponesi e i manga del XXI secolo.

Manga-style art created by Australian comic artist Queenie Chan. Courtesy of Queenie Chan Queenie Chan

Sembra, dunque, che le mura in pietra della città medievale toscana siano la cornice perfetta per un mondo di fantasia e creatività, che trasforma la città storica nella capitale della cultura pop. Durante il festival, Lucca appartiene ai cosplayer: sfilano per le stradine medievali, trasformate in un set fantasy. Vestire i panni del supereroe per qualche giorno può essere catartico, anche quando il costume richiama mondi e personaggi alla Romero.

Cosplaying e fantasy dress stanno rapidamente diventando un marchio di fabbrica dell'evento. Un modo per godersi qualche giorno fuori dall'ordinario.