Caos in Cile: la COP25 si sposta a Madrid

A Santiago del Cile erano già pronte le prime opere per la conferenza sul clima, ma a dicembre i delegati dell'Onu non si recheranno in Sudamerica, ma a Madrid.

La Spagna si è offerta di ospitare l'evento subito dopo la rinuncia del governo cileno. L'annuncio ha spiazzato Greta Thunberg: la paladina dell'ambiente ha chiesto, via social network, un passaggio urgente in nave

"Il Segretario Esecutivo della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, Patricia Espinosa - ha annunciato il vice portavoce della segreteria esecutiva, Farhan Haq - ha dichiarato di essere lieta di annunciare che l'Ufficio di presidenza ha concordato che la COP25 si svolgerà dal 2 al 13 dicembre a Madrid, in Spagna".

Il Presidente cileno, Sebastian Pinera, ha cancellato anche il forum di Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) dopo 13 giorni di proteste, 20 morti e 402 arrestati.

Le rivolte, scoppiate dopo l'aumento del costo del biglietto della metropolitana, trovano radici nel sistema pensionistico privato e in quello sanitario in via di privatizzazione.