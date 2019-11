Aeroporti sempre più tecnologici

“Fast track per tutti”. E’ il nuovo progetto, ancora in fase di test, dell'aeroporto di Lisbona. Obiettivo ridurre le code e quindi i tempi di attesta al controlli passaporti per i passeggeri che volano verso destinazioni intercontinentali. Ovvero fuori dall’Unione europea.

Chi vola può registrasi al desk elettronico e gli addetti alla sicurezza potranno fare tutte le verifiche con largo anticipo, grazie al riconoscimento facciale e alla scansione senza contatto delle impronte digitali. “Biometrics On the Move", il progetto adottato dallo scalo portoghese, in partnership con l'agenzia europea per le frontiere Frontex, ha come obiettivo velocizzare le procedure e allo stesso tempo aumentare la sicurezza.

A proposito di scali sempre più tecnologici Milano-Linate, dopo la ristrutturazione, ha riaperto all’insegna dell’innovazione. Dal 2021 niente più code ai gate per il controllo separato di computer e apparecchi elettronici. E nessuno stop ai liquidi oltre i 100 ml. I primi test già dal prossimo mese.