Il Portogallo sta meglio oggi di 50 anni fa. Ma la bassa produttività, le condizioni di lavoro precarie e il deterioramento dei servizi pubblici pongono il Paese in ritardo rispetto agli altri Paesi europei

Il Portogallo festeggia 50 anni di democrazia. Libertà di stampa, elezioni libere, diritto alla salute, allo sciopero, all'istruzione: molte sono state le conquiste della rivoluzione. Ma ogni anno, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, si discute di ciò che deve essere ancora fatto.

Le conquiste a 50 anni dalla rivoluzione

La storica sociale Raquel Varela sottolinea le conquiste, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione, dove i portoghesi hanno rivendicato un'ampiezza di diritti che non era mai esistita nel Paese. Ma sottolinea anche la costruzione del Servizio sanitario nazionale e del sistema educativo che, a suo avviso, per molti anni hanno significato "progressi qualitativi" a livello sociale.

"Non si tratta solo di diritti, libertà e garanzie. Ma anche lo stato sociale, la sicurezza e la protezione del lavoro, perché purtroppo molti di questi aspetti sono andati indietro rispetto alla fine degli anni '80. Ciò che è rimasto è la consapevolezza che è possibile vivere in modo diverso. Questa utopia è una speranza che non può essere cancellata, non si può tornare indietro da questo punto di vista. Si può tornare indietro sulle realizzazioni materiali, ma non si può tornare indietro sull'idea in atto", afferma il professore del NOVA FCSH.

Il ritardo del Portogallo

Oggi il Portogallo sta indubbiamente meglio di 50 anni fa. Ma la bassa produttività, le condizioni di lavoro precarie e il deterioramento dei servizi pubblici pongono il Paese in ritardo rispetto agli altri Paesi europei.

Secondo i dati Eurostat, la produttività per lavoratore in Portogallo è inferiore del 28% rispetto alla media dei Paesi dell'Eurozona. Da almeno 10 anni, il Portogallo è in fondo alla classifica della produttività nell'area della moneta unica. In sei anni è stato superato dai tre Paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) e nel contesto dell'Unione europea (UE) da Croazia, Romania e Polonia.

Anche il Pil pro capite del Paese è ancora inferiore alla media europea. Nel 2023, secondo le stime di Eurostat, il Portogallo sale al 18° posto tra gli Stati membri dell'Unione europea, con un aumento di due posizioni rispetto all'anno precedente e superando Polonia ed Estonia. Tuttavia, rimane il 17% in ritardo rispetto alla media dell'Ue.

"Di fatto, il Portogallo è ancora in coda all'Europa occidentale, è ancora il Paese più povero dell'Europa occidentale. Quindi il Portogallo non ha migliorato la sua situazione relativa in termini di classifica dei Paesi: è ancora il più povero, è l'ultimo, il più arretrato in termini di capitale umano, in termini di livelli di istruzione della popolazione, è ancora l'ultimo della lista in Europa occidentale, in termini di funzionamento delle istituzioni politiche", afferma lo storico dell'economia Nuno Palma.

Ridurre la dipendenza dai fondi Ue è possibile?

Con cinque decenni di vita democratica e 38 anni di appartenenza all'Unione europea, il Paese dovrà anche ripensare la sua partecipazione al progetto comunitario e ridurre la sua dipendenza dai fondi europei, poiché il prevedibile allargamento del blocco all'Ucraina e ai Balcani occidentali comporterà una riduzione dei fondi disponibili per la politica di coesione.

Il Portogallo è nell'Unione europea da 38 anni Armando Franca/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Secondo il professore dell'Università di Manchester e autore del libro Le cause dell'arretratezza portoghese, questi fondi portano la popolazione a "non sentire sempre l'urgenza di cambiare" e le aziende a competere per questi fondi senza "preoccuparsi di creare dinamiche trasformative per l'economia".

"Invece di essere la salvezza del Paese, come spesso vengono visti e descritti dagli attori politici, in realtà questi fondi hanno effetti molto negativi per l'economia portoghese, in particolare per la parte dell'economia che è soggetta alla concorrenza internazionale, i cosiddetti beni commerciabili e il settore commerciabile dell'economia. D'altro canto, hanno effetti negativi anche sul processo politico in atto in Portogallo. In sostanza, i fondi europei sono una sorta di cerotto o aspirina che nasconde le conseguenze di decisioni sbagliate prese a livello politico", ritiene Nuno Palma.

Le responsabilità dei partiti

Inoltre, lo storico dell'economia accusa anche i due principali partiti che hanno governato in democrazia, il PS e il PSD, di non essere stati in grado di generare riforme per convergere con il resto dell'Europa.

Quattro anni fa, il Portogallo è stato declassato a "democrazia imperfetta" e da allora non è mai riuscito a tornare allo status di "democrazia piena" che aveva nel 2019.

Il Democracy Index 2023, pubblicato dall'Economist Intelligence Unit, colloca il Paese al 31° posto nella classifica mondiale, con un calo di tre posizioni rispetto allo scorso anno e il peggior risultato dal 2013.

Il calo è dovuto principalmente alla valutazione data al criterio "funzionamento del governo", dove il Paese registra solo un punteggio di 6,79, un calo sostanziale rispetto allo scorso anno (7,50).

Il Portogallo è uno dei soli tre Paesi dell'Europa occidentale classificati come "democrazia imperfetta", insieme a Belgio e Italia.