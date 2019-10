Germania: mega rissa tra turchi e curdi a Herne

Una gigantesca rissa è scoppiata lunedì notte nella città occidentale tedesca di Herne, nel Nord Reno-Westfalia.

Da un lato i curdi, dall'altro i turchi residenti in città. Gli scontri hanno coinvolto oltre 60 persone, per sedarli è stato necessario l'intervento della polizia in tenuta antisommossa.

L'organizzazione dei curdi residenti in Germania ora teme che molti sfollati possano cercare di raggiungere il paese.

"Qui in Nord Reno-Westfalia molte persone hanno parenti, amici e familiari - ricorda Cahit Basar, rappresentante della comunità curda in Germania - Questi rappresentano un importante punto di riferimento, una rete sociale, per chi vuole tentare di raggiungere la Germania".

Sarebbero "più di 200mila" gli sfollati nel nord della Siria dove "Cinque ospedali e ambulatori sono fuori uso" e "non c'è possibilità di accesso a Kobane e Manbij per fornire assistenza".