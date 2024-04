Di Euronews

Il presidente turco incontra nella stessa giornata e a poche ora di differenza il capo politico di Hamas e il ministro degli Esteri egiziano a Istanbul. Sul tavolo il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio di ostaggi con Israele

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha ricevuto sabato a Istanbul il capo dell'Ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh. Finora non sono stati resi noti ulteriori dettagli dell'incontro a porte chiuse nell'ufficio di Dolmabahce. Poco meno di un'ora dopo il presidente turco ha incontrato anche il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, l'incontro non era stato annunciato ed era previsto solo un faccia a faccia con l'omologo turco Hakan Fidan.

La visita di Haniyeh e del ministro egiziano arriva in un momento in cui i legami tra Ankara e Il Cairo si sono normalizzati dopo anni di tensioni e relazioni gelide. La Turchia sostiene da tempo il gruppo panislamista dei Fratelli Musulmani, messo fuori legge in Egitto come organizzazione terroristica.

Sul tavolo il cessate il fuoco a Gaza

Secondo l'emittente statale turca TRT, Erdoğan e Haniyeh hanno discusso degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per fornire aiuti umanitari. Anche durante l'incontro tra Erdoğan e il ministro Shoukry si è discusso della trattativa tra Israele e Hamas. Lo ha fatto sapere la presidenza turca.