Donald Trump è famoso per le sue energiche strette di mano (Emmanuel Macron ne sa qualcosa). Il presidente americano però ha 'risparmiato' Sergio Mattarella. In occasione dell'incontro alla Casa Bianca Trump, concentrato sui fotografi, non si è accorto che il presidente della Repubblica gli stava tendendo la mano. Così a Mattarella non è rimasto che far finta di niente e seguire Trump nello studio ovale.

Più tardi l'inquilino della Casa Bianca si è reso protagonista di un'altra gaffe, dimostrando una scarsa conoscenza della storia italiana (e di quella statunitense) quando ha affermato che "Stati Uniti e Italia sono legati da un patrimonio culturale e politico comune che risale a migliaia di anni fa, fino all'antica Roma".

Un'affermazione che è diventata subito virale sul web, con centinaia di commenti ironici e meme, così come l'espressione sbigottita della traduttrice italiana seduta alle spalle di Trump durante l'incontro con la stampa.