Giro di Lombardia: stoccata di Mollema

L'uomo che si piazza sempre e che non vince mai ha conquistato il Giro di Lombardia.

L'olandese Bauke Mollema (Trek-Segafredo), 32 anni, stacca tutti nel finale della classica monumento di fine stagione e arriva a braccia alzate sul traguardo di Como, lasciando le briciole del podio ai favoriti di giornata: Alejandro Valverde (secondo per la terza volta in una settimana, dopo Milano-Torino e GP Beghelli!) e Egan Bernal.

Il podio del Lombardia: Valverde, Mollema, Bernal.

Tanto rumor per nulla per lo sloveno Primož Roglič, un altro dei favoritissimi, che dopo aver tentato di fare selezione, si è lasciato staccare dagli avversari.

Tra gli italiani, solo il campione d'Italia Davide Formolo, Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone si sono visti in azione, ma al momento cruciale hanno perso contatto.

Per Mollema si tratta davvero della vittoria della vita (come classica ha vinto solo a San Sebastian), dopo una vita da uomo da corsa a tappe, ma mai vincente, solo piazzato (quest'anno 5° al Giro d'Italia). Gli olandesi non vincevano il Lombardia dal 1981, quando trionfò Hennie Kuiper, in solitudine davanti a Moreno Argentin.