Limburg, "Tutte le piste restano aperte"

La polizia di Limburg, vicino Francoforte, non esclude la pista del terrorismo, nelle indagini su un tamponamento a catena causato da un autista siriano di 32 anni che ha lanciato un Tir di cui si era impossessato su una fila di automobili. Nell'incidente sono rimaste ferite almeno 17 persone.

Durante la notte sono state perquisite due abitazioni riconducibili al siriano, in Germania dal 2015. L'uomo era conosciuto alle forze dell'ordine per reati minori, come spaccio di droga e violenza, ma non era noto per essere un islamista o un frequentatore di ambienti riconducibili all'islamismo radicale.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe rubato il Tir, non lontano dal luogo dell'incidente e giusto poco tempo prima di causare il tamponamento. Le autorità non escludono alcuna matrice per spiegare l'accaduto. Markus Hoffman portavoce della polizia: "Quello che sappiamo finora è che intorno alle 17:20 un uomo che stava viaggiando su un camion, come si può vedere, si è schiantato andando contro diversi veicoli. Si sono registrati 17 feriti undici dei quali in seguito dimessi. Gli altri, alcuni con gravi ferite, vengono curati negli ospedali. incluso l'autista del camion, che è in stato di arresto. Indagini ulteriori sono in corso per accertare l'accaduto".

A inquietare investigatori e opinione pubblica la dinamica dell'icnidente, simile a quello causato nel dicembre del 2016 in un mercato natalizio a Berlino, costato la vita a 12 persone,