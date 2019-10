Dal 6 ottobre il Sinodo per l'Amazzonia

L'Amazzonia persiste nella cronaca internazionale ma questa volta non tanto per i roghi che la consumano. Diventa simbolo del pianeta in pericolo. E il suo paesaggio irrompe nell’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la regione Panamazzonica, che si tiene in Vaticano dal 6 al 27 ottobre.

Tema: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Relatore generale il cardinale Claudio Hummes, presidente della Rete ecclesiale panamazzonica che in conferenza in Vaticano ha esordito spiegando che il panorama ampio del sinodo sono le urgenze della crisi socio-ambientale.

Le critiche dei settori più tradizionalisti del clero

Per quanto circostanziate siano le critiche dei settori più tradizionalisti della Chiesa cattolica contro questo Sinodo immaginare che il culto possa restare appannaggio di un clero come lo abbiamo percepito fino ad oggi è pura utopia.

Cardinal Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo:Per le zone più remote della regione si studi, le parole sono pesate, si studi la possibilità di ordinanazione sacerdotale di anziani preferibilmente indigeni, rispettati e accettati dalla loro comunità.

Tra i partecipanti al Sinodo, spicca la presenza di 17 rappresentanti di diversi popoli indigeni e tra loro 9 donne.