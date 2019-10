Genova: posato il primo tratto del nuovo ponte

Varo in quota per il primo tratto del nuovo ponte di Genova. Il cosiddetto impalcato, cioè il tratto di strada e la struttura su cui poggia (lungo 50 metri, largo 26 per un peso totale di 550 tonnellate), è stato poggiato su due pile di cemento armato alte 45 metri.A poco piu' di un anno dal crolloi genovesi hanno potuto vedere coi loro occhi due campate del nuovo ponte sulle18 previste.

"La rinascita è in corso, la possimao vedere e la possiamo toccare - ha detto il presidente del COnsiglio italiano GIuseppe Conte, presenta alla cerimonia insieme al nuovo ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli - La soddisfazione che sentiamo in questo momento non puo' farci dimenticare le 43 vittime del crollo del ponte".

Franco Ravera, il presidente dell'associazione degli sfollati del ponte Morandi, (quasi 600), ha disertato la cerimonia in polemica con un evento che, dice , "sa tanto di campagna elettorale".

Cerimonie simili si sono svolte in almeno altre 4 occasioni: per l'inaugurazione del cantiere, l'inzio della demolizione, la prima colata di cemento e infine, il 28 giungo scorso,per la spettacolare implosione dei resti del viadotto.

I lavori dovrebbero concludersi definitivamente entro la fine dell'anno.