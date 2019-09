Una lite è finita in tragedia tra i clienti di in un bar in South Carolina a Lancaster dove in piena notte, poco prima delle 3, è scoppiata una sparatoria. Due i morti, 9 i feriti, non si sa se una o invece più persone abbiano impugnato l'arma. Secondo i testimoni si è sparato dentro e fuori il locale che al momento del parapiglia era molto affollato. Le vittime sono due ragazzi di 28 e 29 anni.