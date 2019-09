London Fashion Week con protesta ambientalista

Una passerella rock, punk e vintage alla London Fashion Week dove questa domenica ha sfilato la britannica House of Holland con la sua collezione estate 2020, ispirata a un passato recente. "L'ispirazione dietro questa stagione è nell'esplorare due sottoculture di massa disco e rave. Mi sembra che entrambe siano nate in un periodo in cui la gente era disillusa e tutto ciò che pensava di poter fare era uscire, stare bene e dimenticarsi tutto", ha spiegato lo stilista Henry Holland.

Chissà se è così anche per qualcuno alle prese con Brexit, magari qualcuno del British Fashion Council più volte intervenuto per chiedere un'uscita ordinata dall'Unione europea, anche in apertura della settimana della moda.

Altra protesta, quella degli ambientalisti di extinction rebellion che hanno approfittato dei riflettori per manifestare vicino alle sfilate perché non si dimentichi che quel che brilla non è tutto oro, e che la creazione di un bel vestito ha un impatto sull'ambiente.