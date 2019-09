Hong Kong: scontri tra manifestanti 'pro' e 'anti' Cina

Ancora un weekend di proteste a Hong Kong, ancora scontri. Come succede da diverse settimane alle manifestazioni contro Pechino e contro il governo in carica si sono opposti gruppi filocinesi. Stavolta questi ultimi hanno scelto un centro commerciale nel distretto di Kowloon e ovviamente non sono passati inosservati.

Presto le due fazioni sono venute alle mani, scontri, grida e l'intervento della polizia, ancora ignoto il numero degli arrestati.

I manifestanti contro il celeste impero chiedono le dimissioni della governatrice di Hong Kong e una maggiore indipendenza da Pechino che con i suoi funzionari controlla diversi settori della ex colonia britannica.

Gli animi sono riscaldati, poi dal caro vita, e un'offerta di lavoro inadeguata. Come tutte le proteste anche questa cerca sponde all'estero: uno dei volti simbolo della rivolta, Joshua Wong, è in viaggio negli Stati Uniti e ha fatto appello al presidente americano Donald Trump e al congresso, chiedendo sostegno per i manifestanti di Hong Kong.