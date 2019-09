Hong Kong, la governatrice: "Mai pensato a dimissioni"

La governatrice di Hong Kong Carrie Lam smentisce una sua registrazione audio diffusa al pubblico e nega di aver mai pensato di dimettersi dall'incarico. Nella conferenza stampa settimanale prima della seduta dell'esecutivo, la Lam ha definito inopportuna la scelta di diffondere una conversazione privata, dicendosi molto contrariata.

"Inopportuna" la diffusione di un audio privato

"In tutto questo tempo, dall'inizio a oggi, non ho mai, in nessun momento, preso in considerazione di dimettermi davanti al governo centrale. Non ho nemmeno preso in considerazione la stessa idea di discutere di una tale ipotesi col governo centrale. La scelta di restare è una mia scelta".

"Pechino crede ancora che Hong Kong possa risolvere da sola i suoi problemi"

Secondo la governatrice Pechino crede ancora che Hong Kong "possa risolvere i suoi problemi da sola". La Lam ha ribadito un appello affiché i manifestanti rinuncino alla violenza e aprano al dialogo. Tuttavia le cinque richieste del movimento - dal ritiro della legge sull'estradizione fino alle elezioni anticipate - non hanno finora avuto alcun riscontro.