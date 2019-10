Cina: i 70 anni della Repubblica Popolare

E' la parata militare piu' imponente di sempre quella allestita per i 70 anni della repubblica popolare cinese a Pechino, in una piazza Tienammen gremita di persone.

Dallo stesso luogo dove 70 anni fa Mao Tse Tung dichiaro' la nascita della repubblica, il presidente Xi Jinping, seduto a fianco all'ex presidente Jan Zemin, ha indirizzato alla folla un discorso solenne rivendicando il destino di una nazione strappata dalla rivoluzione alla povertà e la fame, e consegnata a un futuro di progresso, pace e prosperità.

"L'esercito di liberazione popolare e le forze di polizia del popolo - ha detto - salvaguarderanno la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo della nazione e proteggeranno la pace nel mondo".

Il presidente ha passato in rassegna i 15 mila soldati dell'esercito, un modo per mostrare i muscoli e i progressi militari di Pechino: insieme alle truppe sfilano anche i mezzi piu' sofisticati a disposizione dell'esercito tra cui i nuovi droni spia invisibili, ma soprattutto i missili balistici intercontinentali Df-41. Un'immagine rassicurante offerta per infondere ottimismo un una fase incerta per la guerra commerciale con gli Usa e le proteste in corso a Hong Kong.