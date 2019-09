La Svezia, patria della più famosa attivista ambientale contemporanea, Greta Thunberg, è anche il paese che ha più a cuore il cambiamento climatico in Europa. Lo rivela un nuovo studio di Eurobarometer.

Il sondaggio indica come il 50% degli svedesi pensi che il riscaldamento del pianeta sia il problema più serio che il mondo si trovi ad affrontare di questi tempi. In Italia, questa percentuale scende al 90%.

Esiste una certa correlazione tra il PIL del paese UE e la percentuale di intervistati che ritengono che il cambiamento climatico sia il principale motivo di preoccupazione.

Danimarca, Germania e Regno Unito sono tra i primi sei stati della classifica, mentre la Bulgaria, il paese che ha il PIL più basso, è in fondo.

I bulgari considerano il terrorismo internazionale come il problema più grave da affrontare; ma, come in tutta l'UE, la preoccupazione per gli attentati è in calo rispetto all'ultima indagine del 2017.

Secondo Eurobarometro, negli ultimi due anni la preoccupazione per i cambiamenti climatici è aumentata in tutti i paesi della UE ad eccezione dei Paesi Bassi.