Brexit: che cos'è l'Operazione "Yellowhammer"?

Sta per scattare l'operazione "Yellowhammer.

E' il nome in codice del Tesoro britannico per il piano di salvataggio economico del Regno Unito in caso di "No Deal Brexit".

Presentato questo mercoledi, il documento valuta le eventuali peggiori conseguenze di un'uscita dall'Unione Europa senza accordo.

Il peggior scenario possibile

La preoccupazione per la Brexit galoppa nelle famiglie inglesi, molte delle quali stanno facendo incetta di alimenti a lunga scadenza.

L'operazione "Yellowhammer" (che prende il nome da un uccellino) prospetta addirittura il peggior scenario post-Brexit possibile: il rischio di penuria di alimenti, carburanti e medicinali, il blocco dei porti e della rotta della Manica, il ripristino della frontiera con l'Irlanda, inflazione e tensioni sociali.

Interviene Nigel Farage, leader del Brexit Party.

"Non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita. A differenza di questi funzionari seduti a Whitehall, ho passato 20 anni nel commercio internazionale comprando e vendendo merci e spedendole in tutto il mondo. E l'idea, dato che ci sono più di 100 porti nel Regno Unito, che se ci fosse stato un problema a Dover ci sarebbe stata carenza di cibo è totale follia.

Ê un documento che punta solo a spaventarci. Dovrebbe essere completamente ignorato". Nigel Farage Leader Brexit Party

Nigel Farage: ma dopo la Brexit, come si chiamerà il suo partito, che ora si chiama Brexit Party? REUTERS/Henry Nicholls

Dopo che la Corte di Edimburgo ha dichiarato illegale la sospensione del Parlamento britannico. La leader dello Scottish National Party, Nicola Sturgeon ha esortato il Premier Boris Johnson a riaprire "immediatamente" Westminster.

La Corte Suprema britannica prenderà una decisione nell'udienza di martedi 17 settembre.

Cosa dicono in dettaglio i documenti dell'Operazione "Yellowhammer"?

I confini

Il documento afferma che i mezzi pesanti potrebbero aspettare fino a due giorni e mezzo per attraversare la Manica.

Le code dovute al traffico potrebbero anche influire sulle consegne di carburante e gli acquisti in preda al panico potrebbero anche causare carenze in varie zone del paese.

Secondo il documento, ci potrebbero essere ritardi anche nei servizi finanziari transfrontalieri e nella condivisione delle informazioni tra polizia e servizi di sicurezza.

I cittadini britannici sarebbero inoltre soggetti a maggiori controlli ai posti di frontiera dell'UE.

Medicina

Una "No Deal Brexit" avrebbe anche un effetto a catena sulle forniture di medicinali del Regno Unito, dato che tre quarti dei farmaci entrano nel paese attraverso il Canale della Manica.

Il documento sostiene: "La dipendenza dei medicinali e della catena di approvvigionamento dei prodotti medici li rende particolarmente vulnerabili a gravi e prolungati ritardi.

Mentre alcuni medicinali possono essere immagazzinati, altri non possono essere immagazzinati a causa della breve durata di conservazione".

Un'interruzione della fornitura di medicinali per uso veterinario potrebbe "ridurre la capacità di prevenire e controllare i focolai di malattie", il che potrebbe avere "un impatto negativo sulla salute e il benessere degli animali, sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare", afferma il documento, aggiungendo che le malattie diffuse negli animali avrebbero anche un impatto sulla salute umana.

Carenza di cibo

Anche l'offerta di alcuni tipi di alimenti freschi ne risentirebbe.

"Alcuni tipi di alimenti freschi diminuiranno", si legge. "C'è il rischio che gli acquisti in momenti di panico possano causare o aggravare l'interruzione dell'approvvigionamento alimentare".

Il documento fa notare che le famiglie meno abbienti saranno "colpite in modo sproporzionato da eventuali aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari e del carburante".

Cittadini del Regno Unito nell'UE

I britannici che vivono in Stati membri perderanno il loro diritto di vivere lì senza un permesso di soggiorno, secondo il documento.

Il governo ha un "quadro misto" di come gli Stati membri agiranno in caso di un Brexit senza accordo; quale sarà il loro livello di "generosità" e quanto dettagliata sarà la loro legislazione nei confronti dei britannici.

A causa del livello di incertezza, il governo si aspetta un aumento del livello di indagini consolari e, probabilmente, avrà bisogno di più "assistenza consolare, che richiede più tempo".

Inoltre, i cittadini britannici che vivono negli Stati membri potrebbero perdere il diritto all'assistenza sanitaria. "Gli Stati membri non prendono ulteriori provvedimenti per garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini britannici e li trattano come gli altri cittadini di paesi terzi", si legge nel documento.

L'accesso all'assistenza sanitaria per i cittadini britannici dipenderà probabilmente dallo Stato membro in cui vivono e dalle sue politiche assistenziali.

Gibilterra

A causa dell'aumento dei controlli al confine con la Spagna, Gibilterra potrebbe subire un'interruzione nella fornitura di alimenti, medicinali, spedizioni transfrontaliere di rifiuti e ritardi di oltre quattro ore nella circolazione transfrontaliera delle persone.

"I ritardi prolungati alle frontiere nel lungo periodo possono avere un impatto negativo sull'economia di Gibilterra", spiega il documento.

Il governo del Regno Unito è preoccupato poiché Gibilterra non ha approvato tutta la legislazione necessaria per un "No-Deal" e ci potrebbero essere rischi legali per il governo dell'isola.

Proteste e applicazione della legge

Il documento evidenzia anche un possibile aumento dei disordini pubblici, con proteste e manifestazioni in tutto il paese.

Scontri tra i pescherecci

Il documento avverte, infine, anche di potenziali scontri se i pescherecci stranieri dovessero entrare nelle acque britanniche.