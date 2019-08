Crisi di governo: Conte si dimette, Mattarella si consulta

Sfiduciato, anzi no perché - dopo l'intervento di Giuseppe Conte a Palazzo Madama - la Lega di Matteo Salvini, che ha aperto la crisi di governo, ha ritirato la mozione di sfiducia: 'c'è uno spiraglio per lavorare insieme' è la motivazione della retromarcia. Non sufficiente, però, perché il premier è salito al Colle e ha rimesso il mandato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

In un Senato, trasformato in stadio, con le parole di Conte si è chiusa l'esperienza di governo gialloverde. Il Capo dello Stato avvia oggi le consultazioni per verificare una nuova possibile maggiornaza parlamentare. Si parte con il presidente emerito Giorgio Napolitano, quindi i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Casellati. L'indomani, giovedì, toccherà ai partiti: prima il Pd, poi a seguire Lega e M5s. Infine le sigle minori. Tutto in due giorni.

Nel frattempo, nella mattinata di oggi, si riunisce la Direzione del Partito Democratico, teso tra le due opzioni: il richiamo alla responsabilità e a un possibile accordo coi 5 Stelle - rilanciati dall'ex premier Matteo Renzi- e la resa al voto, invocato in prima istanza da Salvini. Leu ha confermato la disponibilità a sostenere un esecutivo di "largo respiro". Forza Italia, ufficialmente, invoca il ritorno alle urne, come ha sostenuto anche in Aula la capogruppo Anna Maria Bernini. Ma tra le fila azzurre non mancano i dubbi sulla strada da intraprendere, tanto più in assenza di un patto ferreo con Matteo Salvini, che - a sua volta - ha incassato il no dei 5 stelle a riaprire qualsiasi dialogo.

Il quadro, insomma, è frazionato e non sono ancora chiare le posizioni reali dei vari partiti. Tra le ipotesi in campo, anche un esecutivo elettorale che accompagni il Paese al voto o anche un Conte bis.