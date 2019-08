"Matteo Salvini ha mostrato di perseguire interessi personali e di partito: quando una forza politica basa le sue scelte solo sulla convenienza elettorale, finisce per comporomettere l'interesse nazionale".

Con queste parole di piombo, pronunciate nell'aula del Senato della Repubblica, il Presidente del Consiglio Conte ha aperto ufficialmente la crisi di governo, scaricando definitivamente il suo ormai ex alleato di governo, Matteo Salvini. Le sue scelte, ha detto Conte a Palazzo Madama, "rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura istituzionale".

"Perché aprire la crisi ad agosto se già dopo le Europee era chiara le insofferenze per le ambizioni politiche di chi ha rivendicato pieni poteri per governare il Paese? Contraddittorio appare il comportamento di una forza politica che, pur presentando mozione di sfiducia nei confronti del governo, non ritiri i propri ministri".

Amici della lega, pur di battere una fatua gran cassa mediatica, avete macchiato 14 mesi di intensa attività di governo. Giuseppe Conte

Conte ha definito la decisione di Salvini di aprire in maniera balneare la crisi di governo come una scelta "oggettivamente grave, che comporta conseguenze rilevanti per la vita economica e sociale del Paese e per questo merita di essere chiarita in un pubblico dibattito che consenta trasparenti prese di responsabilità da parte dei protagonisti".

Nell'incipit del suo discorso, il premier non ha lesinato critiche alle modalità comunicative con le quali è stata gestita questa crisi, "segno inesorabile dei tempi".

"Non posso permettere che questo passaggio si consumi per mezzo di comunicazioni riservate sui social, concibilaboli riservati e dichiarazioni nelle piazze. L'unica sede in cui il confronto pubblico può svolgersi in maniera trasparente è dove siedono i rappresentanti della nazione".

"L'avvocato del popolo" è entrato nell'aula di Palazzo Madama accolto da un lungo applauso e, prima di accomodarsi tra i due vicepremier, ha stretto la mano a Salvini, colui che ha "violato il solenne impegno del contratto di governo" Lega-Cinque Stelle.

Nonostante, ha aggiunto il Presidente del Consiglio, il rischio di ritrovarsi in esercizio finanziario provvisorio, delle difficoltà nel contrastare l'aumento dell'Iva, le speculazioni finanziarie e l'aumento dello spread - e per di più in un momento delicato di trattative per le nomine dei commissari europei.