Italiani protagonisti nella cronometro di 8.4 km per le strade di Den Haag (L'Aja), in Olanda, penultima tappa del BinckBank Tour, corse a tappe tra Belgio e Paesi Bassi.

Vittoria per Filippo Ganna (Ineos), 23enne piemontese campione d'Italia a cronometro, davanti all'altro italiano Edoardo Affini (Mitchelton-Scott), preceduti di 5 secondi.

La classifica generale è guidata dal belga Tim Wellens - ha indossato anche la maglia a pois al Tour de France -, con 8 secondi di vantaggio su Marc Hirsch, 12 su Laurens de Plus. Ottavo l'azzurro Fabio Felline (Trek-Segafredo), a 49 secondi di ritardo.

Domenica, ultima tappa.

Sosa affezionato alla Vuelta a Burgos

Il colombiano Ivan Sosa è ormai abbonato alle vittorie alla Vuelta a Burgos, gara a tappe spagnola.

Il portacolori della Ineos era già al comando della classifica generale e si è imposto anche nell'ultima tappa, con l'arrivo in salita a Laguna de Neila.

Per meglio apprezzare l'impresa di Sosa, bisogna ricordare che al terzo posto della classifica finale della Vuelta a Burgos, staccato di 46 secondi, è arrivato l'ecuadoregno Richard Carapaz, vincitore del Giro d'Italia 2019.

Barguil "artico"

Penultima tappa alla Artic Race of Norway, in Norvegia.

La vince per distacco il norvegese Odd Christian Eiking (Wanty-Gobert).

Nuovo leader nella classifica generale: il francese Warren Barguil, con appena tre secondi di vantaggio su Lutsenko. Ottavo Enrico Gasparotto, a 48".