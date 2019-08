Open Arms di fronte a Lampedusa

La Open Arms con a bordo 147 migranti soccorsi in mare, da 13 giorni sul ponte della nave, è arrivata e vede le coste di Lampedusa. Dopo la sospensione del divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane da parte del Tar del Lazio, l'imbarcazione spagnola - che si era trattenuta in acque Sar libiche e maltesi - ha navigato alla velocità di tre nodi, scortata da due navi della Marina Militare, verso l'isola siciliana.

"Alla luce della documentazione prodotta (medical report e relazione psicologica) e della prospettata situazione di eccezionale gravità ed urgenza", si legge nelle motivazioni del tribunale amministrativo, si giustifica l'ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane per prestare l'immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli".

Il braccio di ferro mette di fronte anche i due dicasteri di Interno e Difesa. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, non ha infatti firmato il divieto all'ingresso per la Open Arms, come sollecitato dal collega dell'Interno Matteo Salvini. Dopo aver preso contatti con il Tribunale dei minori di Palermo ed essersi accertata delle condizioni dei 32 minori a bordo, Trenta ha dato mandato al Capo di Stato Maggiore Vecciarelli di far avvicinare le due navi della Marina in modo da essere pronti a un eventuale trasferimento.

Dal ministro dell'Interno Matteo Salvini niente passi indietro: il Viminale conferma la volontà di ricorrere al Consiglio di Stato contro il via libera del Tribunale amministrativo.

Un braccio di ferro che potrebbe riguardare anche la Ocean Viking, operativa per le Ong Msf e Sos Mediterranée, attualmente in mare dopo il no allo sbarco nel porto di Tripoli, considerato non sicuro: a bordo 356 persone tra cui 103 minori.