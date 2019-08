La battaglia contro il cancro, vinta dalla moglie di Assad

View this post on Instagram

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة الأولى #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا.. من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. نقلا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية