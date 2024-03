Siria: autobomba esplode in un mercato, morti e feriti

Di Euronews

Un'autobomba è esplosa la notte tra sabato e domenica in Siria settentrionale. Ci sarebbero almeno dieci morti e decine di feriti

Un'autobomba è esplosa nelle prime ore di domenica in un affollato mercato della città di Aziz, nella provincia di Aleppo, nella Siria settentrionale controllata dai combattenti dell'opposizione siriana con base in Turchia.

La scorsa notte i volontari della Difesa Civile Siriana, noti come Caschi Bianchi, avevano dichiarato che l'esplosione, avvenuta poco dopo la mezzanotte, aveva ucciso due bambini e una donna, almeno cinque i feriti.

In un aggiornamento più recente l'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, ha dichiarato che almeno dieci persone sono state uccise e 23 ferite.

L'esplosione ha squarciato l'affollato mercato.Nessun gruppo ha rivendicato immediatamente la responsabilità dell'attacco. Dal 2016 la Turchia ha lanciato tre grandi operazioni transfrontaliere in Siria e controlla alcuni territori siriani nel nord.