Attacco aereo israeliano su Damasco: ucciso un comandante iraniano

Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

I media statali siriani e un media iraniano hanno riferito che un comandante iraniano, probabilmente un membro della Forza Quds di spedizione della Guardia Rivoluzionaria, è stato ucciso in un attacco a Damasco

PUBBLICITÀ

Un attacco israeliano a Damasco, in Siria, ha distrutto sabato un edificio utilizzato dalla Guardia Rivoluzionaria paramilitare iraniana**, uccidendo un comandante e uno dei suoi vice,** secondo quanto riferito dai media statali siriani e da un media iraniano.

L'iraniano Student News Network, un organo di informazione vicino al ramo Basij della Guardia rivoluzionaria, che è composto da soli volontari, ha dichiarato che gli uomini erano membri della Forza Quds, la forza di spedizione della Guardia rivoluzionaria.

Almeno cinque morti nell'attacco

Un osservatorio di guerra dell'opposizione, l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ha dichiarato che almeno cinque persone sono state uccise nell'attacco missilistico che ha colpito mentre funzionari di gruppi sostenuti dall'Iran stavano tenendo una riunione.

La tb di Stato siriana ha riferito che "l'aggressione israeliana" ha preso di mira un edificio residenziale nel quartiere occidentale di Damasco, strettamente sorvegliato, di Mazzeh, sede di diverse missioni diplomatiche. L'attacco di sabato era vicino alle ambasciate del Venezuela e del Sudafrica.

Un funzionario a conoscenza della situazione ha dichiarato che l'edificio era utilizzato da ufficiali della Guardia Rivoluzionaria, aggiungendo che i "missili israeliani" hanno distrutto l'intero edificio e che dieci persone sono state uccise o ferite nell'attacco. Il funzionario appartiene a un gruppo sostenuto dall'Iran, ma ha chiesto che il suo nome e la sua affiliazione non venissero usati perché non autorizzato a parlare pubblicamente di questioni di sicurezza.

Le forze di sicurezza si sono schierate intorno all'edificio di quattro piani distrutto, mentre ambulanze e autopompe sono state avvistate nella zona. È in corso la ricerca di persone intrappolate sotto le macerie. Anche le finestre degli edifici vicini sono andate in frantumi.

Seyed Razi Mousavi ucciso da Israele a Damasco

Il mese scorso, un attacco aereo israeliano su un sobborgo di Damasco ha ucciso il generale iraniano Seyed Razi Mousavi, da tempo consigliere della Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana in Siria. Negli ultimi anni Israele ha preso di mira anche agenti palestinesi e libanesi in Siria.

I funzionari iraniani e siriani hanno da tempo riconosciuto che l'Iran ha consiglieri ed esperti militari in Siria, ma hanno negato la presenza di truppe di terra. Migliaia di combattenti di gruppi sostenuti dall'Iran hanno preso parte al conflitto siriano iniziato nel marzo 2011, contribuendo a far pendere la bilancia del potere a favore del presidente Bashar Assad.

Attacchi di Israele contro la Siria

Negli ultimi anni Israele ha effettuato centinaia di attacchi contro obiettivi all'interno delle zone controllate dal governo nella Siria dilaniata dalla guerra. Israele riconosce raramente le sue azioni in Siria, ma ha dichiarato di prendere di mira le basi di gruppi militanti alleati dell'Iran, come l'Hezbollah libanese, che ha inviato migliaia di combattenti a sostegno delle forze del presidente siriano Bashar Assad. All'inizio del mese, un attacco che si dice sia stato effettuato da Israele ha ucciso il comandante di Hamas Saleh Arouri a Beirut.

Nelle ultime settimane, dalla Siria sono stati lanciati razzi verso il nord di Israele e le alture del Golan occupate da Israele**, aggiungendo tensioni lungo il confine tra Libano e Israele** e attacchi alle navi nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran.