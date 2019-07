Bale, il ricchissimo disoccupato

Con questi chiari di luna un pò la situazione di Gareth Bale, ex stella del Real Madrid oggi fuori squadra, un po' fa sorridere. Arrivato a Madrid per oltre 100 milioni di euro, il gallese non si è mai integrato, non ha imparato lo spagnolo e a nulla gli sono serviti i due gol contro il Liverpool in finale di Champions. Il tecnico Zidane proprio non lo vuole fra i piedi. Ma il giocatore ha un contratto fino al 2022, 166 milioni di euro netti per sei anni a cui non vuole rinunciare. Ora però sembra essersi aperto uno spiraglio di quelli che fanno impazzire i bookmakers. Lui e 90 milioni a Parigi per avere in cambio Neymar. Al brasiliano la Francia proprio non piace e visto che il suo ritorno a Barcellona, dopo l'arrivo di Griezmann per un tridente da favola con Messi e Suarez, sembra ormai precluso, l'affare potrebbe farsi, anche se in Catalogna non apprezzeranno di certo una ex bandiera della squadra che gioca per l'odiato Madrid.