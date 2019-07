Portorico contro il suo governatore

L'isola di Portorico contro il governatore Ricardo Rosselló. Si tratta del terzo giorno di proteste contro di lui. Rosselló, che vuole ripresentarsi l'anno prossimo alla guida del territorio d'oltremare statunitense, era già stato coinvolto in uno scandalo di mazzette.

Dice un uomo: "Mi sono sentito frustrato, indignato. Questa gente ha giocato con il futuro di mia figlia. Questo deve finire. Deve finire adesso".

Un'altra donna aggiunge: "Non merita di stare dove sta. Non è capace di dirigere questo paese".

Le critiche soprattutto per non avere curato le infrastrutture due anni fa al passaggio dell'uragano Maria. Molte vittime sono state ascritte a Rosselló e l'ennesima gaffe che ha fatto infuriare i portoricani sono state 89 pagine di una chat privata in cui il governatore si è mostrato misogino e machista offendendo anche un eroe nazionale, il cantante Ricky Martin, con tweet omofobi. La fine di Rosselló che ha comunque detto di volersi ripresentare dunque, potrebbe arrivare non per un caso di corruzione, seppur gravissimo, ma per aver offeso un cantante pop.