Una donna la prossima 007?

Sarà una donna la prossima James Bond? È la voce che in queste ore sta intasando le reti sociali. Lashana Lynch potrebbe essere il prossimo 007 nel venticinquesimo capitolo della saga atteso per aprile 2020: a lanciare la notizia il Mail on Sunday, secondo cui l’attrice britannica potrebbe prendere il posto di Daniel Craig.

Lynch dovrebbe avere l’incarico di rintracciare il personaggio interpretato da Craig provando a convincerlo, in tutti i modi, a tornare in azione per una nuova missione. Davanti al probaile fallimento dovrebbe essere la Lynch la nuova 007. Un'eroina più vicina al gusto del pubblico del momento.

La Lynch, classe 1987 è nota al grande pubblico per la serie Still Star Crossed e per Captain Marvel dove interpretava Maria Rambeau.