Coppa d'Africa: Nigeria e Senegal in semifinale

Due nomi blasonati per le prime due semifinaliste della Coppa d'Africa 2019, in corso di svolgimento in Egitto.

Nel primo quarto di finale, vittoria per 1-0 del Senegal sul piccolo e sorprendente Benin. Gol vittoria al 24' del secondo tempo di Idrissa Gueye, 30enne centrocampista dell'Everton..

Idrissa Gueye festeggia il gol vittoria del Senegal. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Nel secondo quarto di finale, successo per 2-1 della Nigeria sul Sudafrica. Nigeria in vantaggio al 27' con Samuel Chukwueze (Villarreal), pareggio sudafricano al 71' con Bongani Zungu (Amiens), gol vittoria nigeriano all'89 firmato da William Troost-Ekong, giocatore dell'Udinese.

Senegal e Nigeria non si incontreranno in semifinale, ma si danno già appuntamento per la finalissima di venerdi 19 luglio al Cairo.

Ora dovranno attendere il nome delle prossime avversarie.

il Senegal se la vedrà con la vincente di Tunisia.Madagascar, mentre le "Aquile" nigeriane affronteranno la vincente di Costa d'Avorio-Algeria.