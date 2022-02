Il Senegal ha vinto per la prima volta la Coppa d'Africa di calcio.

Nell'edizione 2021 (in programma la scorsa estate, poi rinviata causa-Covid a gennaio-febbraio 2022), il trionfo senegalese è deciso dai calci di rigore (4-2), contro l'Egitto nella finale di domenica sera a Yaoundè (Camerun).

I 90 minuti regolamentari e i supplementari si erano conclusi sul risultato di 0-0.

Se per i "Leoni della Teranga" è il primo successo, per i "Faraoni" è un assalto fallito al settimo titolo (l'ultimo nel 2010).

Grande protagonista, anche stavolta (come era già successo durante il cammino degli egiziani) è stato il portiere Gabaski, che ha parato un rigore a Sadio Manè, ma poi - nella sequenza dei penality - non è riuscito a compiere l'ultimo prodigio.

Proprio l'attaccante senegalese del Liverpool ha segnaTO il rigore decisivo per la sua squadra e per il suo Paese. Nella lotteria dagli undici metri, decisivo il "goalkeeper" del Senegal, Mendy, che ha parato il tiro dell'agiziano Rasheem, mentre quello di Abdelmonem è finito sul palo.

Resta ancora a bocca asciutta Mohamed Salah, protagonista di una finale sottotono, non riuscendo neppure a calciare il quinto rigore dell'Egitto, in quanto il risultato era già acquisito.

Resta senza trofei, ancora una volta, anche Carlos Queiroz, storico allenatore portoghese, che da pochi mesi è alla guida dell'Egitto, e che non ha potuto essere in panchina, in quanto squalificato dopo l'espulsione rimediata in semifinale.

Alla fine, capitan Kalidou Koulibaly può alzare al cielo la Coppa d'Africa, scatenando scene di pazza gioia a Dakar e in tutto il Senegal (e un po' anche a Napoli, visto che Koulibaly gioca in maglia azzurra...).

Appuntamento alla prossima Coppa d'Africa, dal 23 giugno al 23 luglio 2023, in Costa d'Avorio.