Sequestro Grace 1: l'Iran minaccia ritorsioni contro la Gran Bretagna

Dopo aver chiesto a chiare note la liberazione immediata della sua petroliera Grace 1, sequestrata dai marines britannici nello specchio di mare di Gibilterra, Teheran alza la voce e annuncia ritorsioni denunciando l'atto di pirateria visto che il natante si trovava in acque internazionali.

Il tweet di Mohsen Rezaei

"La rivoluzione islamica, durante i suoi 40 anni di storia, non è mai stata promotrice di tensione in nessun conflitto, ma non ha mai esitato a rispondere ai bulli e agli oppressori. Se la Gran Bretagna non rilascerà la petroliera iraniana, gli organismi responsabili dovrebbero agire in risonanza e impossessarsi di una petroliera britannica":ha scritto su tweeter l'ex comandante della guardia rivoluzionaria Mohsen Rezaei.

Un'azione su commissione?

La Gran Bretagna avrebbe mandato i suoi corpi speciali per bloccare un carico di greggio destinato alla Siria di Bashar al Hassad in violazione delle sanzioni Ue. Fonti spagnole avevano indicato che la petroliera era stata bloccata da unità della Marina britannica su richiesta degli Stati Uniti.